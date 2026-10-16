Adana Kozan\'da dolu zararı için ön hasar tespiti başlatıldı, başvuru çağrısı yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışının tarım arazilerinde oluşturduğu zararın belirlenmesi için ön hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki üreticilere başvuru çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından Kozan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarımsal üretim yapılan bazı mahallelerde zarara yol açtı. Aslanlı, Boztahta, Ferhatlı, Eskimantaş ve Karahamzalı mahallelerinde meydana gelen dolu yağışında bahçeler zarar gördü. Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ile teknik personeller tarım arazilerindeki zararın belirlenmesine yönelik ön hasar tespit çalışmaları başlattı.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş, hasar tespit çalışmalarının tamamlanabilmesi için başvuruların yapılması gerektiğini bildirdi. Üreticilerin tarım arazilerini kontrol ederek zarar meydana gelen parselleri belirlemeleri gerektiğini kaydeden Karataş, yalnızca zarar gördüğü tespit edilen parsellerin doğru ve eksiksiz şekilde beyan edilmesinin önem taşıdığını ifade etti.