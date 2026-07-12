Adana'da çöp sorunu vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika
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Adana'da çöp sorunu vatandaşı canından bezdirdi

Adana\'da çöp sorunu vatandaşı canından bezdirdi
12.07.2026 11:08  Güncelleme: 11:19
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Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Sofulu çöplüğü, kötü kokular, sinek istilası ve sürekli çıkan yangınlarla çevre sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor. Bölge halkı, tesisin acilen kaldırılmasını talep ediyor.

Adana'nın yaklaşık 263 bin nüfusuna ev sahipliği yapan Sarıçam ilçesindeki Sofulu çöplüğü, çevreye yayılan kötü kokular ve çöplükte sürekli çıkan yangınlar nedeniyle halk sağlığını ve güvenliğini tehdit ediyor.

Yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan Sarıçam ilçesindeki çöplük alanı, 2008 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yap işlet devret modeliyle özel bir şirket tarafından Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne dönüştürüldü. Tesise yalnızca 1 kilometre mesafede inşa edilen Yeni Adana Stadyumuyla birlikte bölge hızla imara açıldı. Kentleşme hamlesinin ardından tesis yerleşim yerlerinin arasında kaldı. Tesisler yayılan kötü kokular, yoğun sinek ve sürekli yaşanan yangınlar çevre sakinlerini canından bezdirdi.

"Çocuklarımız sinekten yemek yiyemiyor"

Bölge sakinlerden Remzi Kara "2020 yılından beri buradayız. Ne sinek bitiyor, ne de koku. Çocuklarımız sinekten doğru dürüst yemek yiyemiyor. Biz bu çöplüğün buradan kalkmasını istiyoruz. Sürekli arıyoruz ama doğru dürüst ilaçlama yapılmıyor, lağımlar patlıyor. Yollarımızda asfalt veya beton yok, her yer toz toprak içinde. Geçtiğimiz günlerde bir yangın oluştu, dumanlar evlerimizin içine kadar girdi. Her gün koku çekiyoruz" dedi.

"Çöplüğün acilen buradan kaldırılması lazım"

Zeki Doğan ise tesisin kaldırılmasını isteyerek, "Sinek ve koku yüzünden balkonda oturup bir yemek yiyemiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi gelip buraları kontrol etmiyor. Bakım yok, muhtarlara söylüyoruz ilgilenen yok. Arayıp şikayet ettiğimizde bir de fırça yiyoruz. Geçenlerde yangın çıktı, tüm evler duman altında kaldı. Burada metan gazı sıkışması var, Allah korusun bir patlama olsa buralarda mahalle diye bir şey kalmaz. Şehrin ortasında, mahallenin içinde böyle bir çöplük üretimi nasıl olabilir? Adana adeta terk edilmiş bir köy gibi. İlaçlama dahi sembolik yapılıyor. Bu çöplüğün acilen buradan kaldırılması lazım" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir modern şehirde böyle bir sistem göremezsiniz"

Kokudan şikayetçi olan Tahir Birkaç isimli vatandaş ise, "Çöplük hakkında aslında fazla söze gerek yok, şu anki manzaraya baktığınızda hiçbir modern şehirde böyle bir sistem göremezsiniz. Evimizde yemek yiyemiyor, doğru düzgün oturamıyoruz. Koku çok fazla, sinekle mücadele ise maalesef yok. Sorunun çözümü için muhtarı veya belediyeyi aradığımızda çoğu zaman karşılık bulamıyoruz2 İki senedir bu mahalledeyim, bugüne kadar sadece 2-3 kez sembolik bir ilaçlama yapıldı ama sineklerden geçilmiyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında dumandan dolayı evlerimizde duramadık. Çöplüğün içinde cam, şişe dahil her türlü atık var. Yaz sıcaklarıyla birlikte bu yangınlar kaçınılmaz oluyor. Yıl olmuş 2026, artık başka hiçbir şehirde böyle bir çöp sistemi kalmadı. Bu çöplüğün mahallemizde ne işi var bir an önce buradan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sarıçam, Sofulu, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana'da çöp sorunu vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika

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