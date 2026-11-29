Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Besni ilçesi genelinde sağanak etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde yaşanan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.