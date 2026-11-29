Adıyaman Besni'de sis görüşü 10 metreye düşürdü, sağanak sürücüleri zorladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sağanakla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; yetkililer takip mesafesini korumaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Besni ilçesi genelinde sağanak etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde yaşanan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
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