ADÜ'nün 18 projesi YÖK değerlendirmesini geçti, COP31 YÖK Pavilyonu'nda sergilenecek - Son Dakika
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ADÜ'nün 18 projesi YÖK değerlendirmesini geçti, COP31 YÖK Pavilyonu'nda sergilenecek

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ADÜ\'nün 18 projesi YÖK değerlendirmesini geçti, COP31 YÖK Pavilyonu\'nda sergilenecek
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ADÜ'nün 18 projesi, YÖK koordinasyonundaki değerlendirmeyi geçerek COP31 YÖK Pavilyonu'nda yer almaya hak kazandı. İklim okuryazarlığı, sürdürülebilir tarım ve temiz enerji gibi alanları kapsayan projelerin üniversitenin görünürlüğüne katkı sağlaması bekleniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında hazırladığı 18 proje, YÖK koordinasyonunda yürütülen değerlendirme sürecini geçerek COP31 YÖK Pavilyonu'nda yer almaya hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında hazırladığı 18 proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında sergilenecek projeler arasına girdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen değerlendirme sürecinde akademik incelemeyi başarıyla tamamlayan projeler, COP31 YÖK Pavilyonu'nda yer almaya hak kazandı. ADÜ Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ile Sıfır Atık Koordinatörlüğünün koordinasyonunda hazırlanan projeler, üniversitenin farklı disiplinlerdeki akademik çalışmalarını iklim ve çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileriyle buluşturuyor. Projeler, iklim okuryazarlığı ve eğitim, sürdürülebilir tarım ve biyoekonomi, sağlık ve iklim direnci, temiz enerji, yeşil dönüşüm, sanayi ve yönetişim gibi farklı alanları kapsıyor. Çalışmalarla çevresel sorunlara bilimsel çözümler geliştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir yaşam uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. COP31 YÖK Pavilyonu'nda tanıtılacak 18 projenin, ADÜ'nün araştırma kapasitesinin ve yenilikçi çözüm önerilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlük kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Projelerin ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel farkındalık alanlarında yeni bilimsel iş birliklerine imkan sunması öngörülüyor.

Kaynak: İHA
EnerjiGüncelEğitimTarımCOP31ÇevreSon Dakika

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