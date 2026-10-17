AFAD, Gökçe Barajı tahliyesinde Selimandıra Deresi\'nden uzak durulmasını istedi

Yalova'daki Gökçe Barajı'nda gerçekleştirilecek kontrollü su tahliyesi nedeniyle Selimandıra Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi ve akış hızının artması bekleniyor.

Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan duyuruda, kontrollü su tahliyesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Duyuruda, vatandaşların Selimandıra Deresi ve çevresinden uzak durmaları, dere yatağına girmemeleri ve dere kenarında bulunmamaları gerektiği belirtildi. Çocukların dere çevresinden uzak tutulması ve yetkili kurumların uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulunuldu. Can güvenliği için dere yatağına yaklaşılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanan duyuruda, vatandaşların güncel bilgilendirmeler için yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeleri istendi.