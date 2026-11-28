AFAD gönüllüleri Eskişehir'deki hizmet binası çevresinde fidan diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de AFAD'ın yeni hizmet binası yerleşkesinde düzenlenen ağaçlandırma etkinliğinde gönüllüler fidan dikti. AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çalışmaya Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ile kurum personeli de destek oldu.
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün yeni hizmet binası yerleşkesinde ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.
AFAD gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu. Çalışmaya Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve kurum personeli de destek verdi.
Etkinlik, fidan dikiminin tamamlanmasının ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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