Afyonkarahisar'a Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a Kuvvetli Yağış Uyarısı

12.06.2026 15:37
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Meteoroloji, Afyonkarahisar ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor, dikkatli olunmalı.

Meteorolojiden Afyonkarahisar ve çevresine yarın için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Konuyla ilgili Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 13 Haziran Cumartesi günü (yarın) sabah ilk saatlerden itibaren Afyonkarahisar, öğle saatlerinde itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasında fayda vardır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Afyonkarahisar'a Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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