Survivor\'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında aylar süren zorlu maratonun ardından büyük finale kalan isimler netleşti. 1 Ocak'ta başlayan ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışmada final heyecanı doruğa çıktı. Büyük final öncesinde oynanan son mücadelelerin ardından şampiyonluk için yarışacak iki isim belli oldu.

Survivor 2026'nın ilk finalisti, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Mert Nobre oldu. Kritik mücadeleyi kazanarak adını finale yazdıran Mert, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İKİNCİ FİNALİSTİ NAGEHAN - RAMAZAN KAPIŞMASI BELİRLEDİ

Final koltuğu için karşı karşıya gelen Nagehan Karadere ile Ramazan arasındaki mücadele ise geceye damga vurdu. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki yarışmacı da finale kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.

Nefes kesen düelloda rakibine karşı 10-9'luk üstünlük kuran Nagehan Karadere, Survivor 2026'nın ikinci finalisti olmayı başardı. Son sayıya kadar başa baş geçen mücadele izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON RANDEVU

Bu sonuçla birlikte Survivor 2026 büyük finalinde Mert Nobre ile Nagehan Karadere karşı karşıya gelecek. Aylar süren zorlu parkurlar, eleme düelloları ve ada hayatının ardından iki başarılı yarışmacı şimdi şampiyonluk kupası için mücadele edecek.

Gözler artık büyük finale çevrilirken, Survivor 2026'nın şampiyonunun kim olacağı merakla bekleniyor.