Afyonkarahisar\'da Dolu Felaketi

Afyonkarahisar'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu sonrası kara yolu beyaza bürünürken, yağış özellikle sürücülere zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar-Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında etkili olan dolu yağışı sonrası kara yolu ve çevresi adeta beyaz örtü ile kaplandı. Neredeyse ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından bölgedeki tarım arazilerinde hasar oluştuğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR