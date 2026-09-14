Afyonkarahisar\'da hafta boyunca yağış bekleniyor, sıcaklık 10-24 derece arasında

Afyonkarahisar yeni haftaya serin bir hava ile başlarken, kentte ayrıca hafta içi yağış bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte hava sıcaklıkların hissedilir derecelerde azalmasının beklendiği ifade edildi. Yeni haftaya serin ve kapalı bir hava ile başlayan Afyonkarahisar'da sıcaklıkların 10 ile 24 derece arasında olması beklenirken, hafta boyunca yağışlı havanında kentte etkili olması bekleniyor.