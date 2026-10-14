Afyonkarahisar\'da yağışla sıcaklık düştü, serin hava hafta sonuna kadar sürecek

Meteorolojinin uyarılarının ardından Afyonkarahisar'da beklenen yağış sabahın erken saatlerinde başladı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışın gün boyu sürmesi ve hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Meteorolojik tahminlere göre Afyonkarahisar'da hafta boyunca hava sıcaklıklarının 10 ila 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ayrıca yağışlı ve serin havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.