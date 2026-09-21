Afyonkarahisar Sinanpaşa\'da Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sevklerini denetliyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, il dışına yapılacak hayvan sevklerine yönelik kontrol ve denetimler devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen kontrollerde, sevk edilecek hayvanların sağlık durumları ile kimlik, kayıt ve sevk belgeleri inceleniyor. Hayvanların muayeneleri yapılırken, nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon şartları da kontrol ediliyor.

Gerekli şartları taşıdığı belirlenen hayvanların sevk işlemleri mevzuat doğrultusunda tamamlanarak veteriner sağlık raporları düzenlendiği belirtildi.