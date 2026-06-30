Ağın'da Biçerdöver ve Market Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Ağın'da Biçerdöver ve Market Denetimleri Devam Ediyor

Ağın\'da Biçerdöver ve Market Denetimleri Devam Ediyor
30.06.2026 13:24
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde hububat hasadı ve market denetimleri sürüyor; ürün kayıpları önleniyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde biçerdöver ve market denetimleri sürüyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hem hububat hasadı hem de market denetimlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Hasat döneminde ürün kayıplarını en aza indirmek, hasadın verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri ve hasat sırasında oluşabilecek dane kayıpları titizlikle inceleniyor.

Öte yandan, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında da ilçe genelindeki marketlerde fiyat denetimleri yapıldı. Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, tarım ürünlerinin raf fiyatları kayıt altına alınarak sistem üzerinden takip edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ağın'da Biçerdöver ve Market Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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