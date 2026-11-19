Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü ve çevresi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Göl çevresindeki ovalar ve dağlar karla kaplanırken, bölgede otlayan koyunlar güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Balık Gölü çevresinde, otlayan koyunlar ve göl manzarası adeta güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bölgede koyunlarını otlatan İbrahim Kılıç, bu yıl kış mevsiminin erken geldiğini belirterek, "Dünden beri yeniden kar yağmaya başladı. Havalar çok soğuk. Koyunlarımızı dışarı çıkardık ancak otlatacak yer bulamadık. Mecburen hayvanlarımızı yeniden içeri alacağız. Yaklaşık 5,5-6 ay boyunca içeride kalacaklar. Her sene bu dönemlerde koyunlarımızı daha fazla otlatabiliyorduk. Ancak bu yıl zamansız yağan kar bizi hazırlıksız yakaladı. Kış erken geldiği için hayvanlarımızı bu yıl daha erken içeri almak zorunda kalacağız" dedi.