Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yapımı tamamlanan 32 dairelik emniyet lojmanı ile 95 TOKİ konutunun açılışı ile 26 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hak sahibi için kura çekim ve anahtar teslim töreni düzenlendi.

Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen programda ilk olarak yapımı tamamlanan 32 dairelik emniyet lojmanlarının açılışı gerçekleştirildi. Ardından 95 TOKİ sosyal konutunun açılışı yapılırken, afet nedeniyle konut hakkı bulunan 26 vatandaş için kura çekimi ve anahtar teslim töreni düzenlendi.

Açılışta konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, yatırımların vatandaşların yaşamına doğrudan katkı sunduğunu belirterek, kent genelinde farklı alanlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi. TOKİ yatırımlarına ilişkin bilgi veren Bozkurt, "İlimiz genelinde bin 258 sosyal konutumuzun inşaatı hızla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında da ilimizde 2 bin 840 konut planlandı" dedi.

"Devletimizin gücüyle yaralarımızı sarıyoruz"

AFAD Başkanı Pehlivan ise afetlerin Türkiye'nin de bir gerçeği olduğunu, afetlerin ardından devletin müdahale ve iyileştirme gücüyle vatandaşların yaralarının sarıldığını ifade etti. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinen Pehlivan, "Üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde iş yerleri de dahil toplam 455 bin bağımsız bölümün yapımı tamamlandı, kuraları çekildi ve anahtarları vatandaşlarımıza teslim edildi. Bu çok büyük bir çalışma, çok büyük bir proje" diye konuştu.

Türkiye genelinde son 25 yılda afetlerden etkilenen vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 105 bin konut inşa edildiğini belirten Pehlivan, bunların 4 bin 500'ünün Ağrı'da yapıldığını kaydetti. Diyadin'de teslim edilen 26 konutun da bu çalışmaların bir parçası olduğunu aktaran Pehlivan, afet sonrası iyileştirme sürecinde devlet-millet dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Törene Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, TOKİ Daire Başkanı, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.