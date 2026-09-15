Ahlat semalarında Ay\'ın hilali ile Venüs yan yana görsel şölen oluşturdu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımına yakın gökyüzünde yan yana görünen hilal ve Venüs, ortaya çıkardığı manzarayla hayranlık uyandırdı.

Ahlat semalarında gün batımına yakın saatlerde beliren Ay'ın hilal evresi ve hemen yakınında parlayan Venüs, vatandaşların dikkatini çekti. Gün batımının ardından gökyüzünün kararmasıyla birlikte daha belirgin hale gelen hilal ve Venüs, Ahlat semalarında görsel şölen oluşturdu. Gökyüzündeki eşsiz manzarayı fark eden vatandaşlar, bir süre hilal ve Venüs'ü izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla bu güzel anı görüntülemeye çalıştı.