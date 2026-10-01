Akşehirli üretici Tahsin Zerek, kiraz sorunları nedeniyle bademe geçti - Son Dakika
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Akşehirli üretici Tahsin Zerek, kiraz sorunları nedeniyle bademe geçti

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Akşehirli üretici Tahsin Zerek, kiraz sorunları nedeniyle bademe geçti
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Akşehir'de kirazda artan işçilik ve pazarlama sorunları üreticileri bademe yönlendiriyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ferragnes, Ferraduel ve Makako çeşitlerinin bölgede değerlendirilebileceğini belirtiyor; üretici Tahsin Zerek 7 yıllık bahçesinde olumlu sonuç aldı.

Kiraz üretimiyle Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Konya'nın Akşehir ilçesinde artan işçilik ve pazarlama sorunları üreticileri alternatif ürünlere yönlendiriyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ferragnes, Ferraduel ve Makako gibi badem çeşitlerinin Akşehir coğrafyasında değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Akşehir'de kiraz üretiminin yanında alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kirazın yanı sıra farklı ürünlerin de bölge tarımında değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda badem, üreticiler açısından öne çıkan alternatif ürünlerden biri olarak değerlendiriliyor. Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder ve kurum personeli, Yarenler Mahallesi'nde Ferragnes badem bahçesi bulunan emekli öğretmen ve çiftçi Tahsin Zerek'in bahçesinde incelemelerde bulundu. Önder ve beraberindeki ekip, bahçedeki badem ağaçlarını ve yeni dikilen fidanları inceleyerek üretim süreci hakkında Zerek'ten bilgi aldı. Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, bademin bazı çeşitleri geç çiçek açması nedeniyle Akşehir coğrafyasında dikkatli değerlendirilmesi gereken ürünler arasında bulunuyor. Bazı badem çeşitlerinin çiçeklenme dönemlerinin kirazla aynı döneme denk gelebildiği, bazı çeşitlerin ise kirazdan sonra çiçek açtığı belirtiliyor. Özellikle Ferragnes ve Ferraduel badem çeşitlerinin Türkiye'de son yıllarda daha fazla tercih edilmeye başladığı ifade edilirken, Makako gibi çeşitlerin de Akşehir yöresinde alternatif ürün olarak değerlendirilebileceği kaydedildi. Badem üretiminin üretici açısından öne çıkan avantajlarından birinin ürünün pazarlanma şekli olduğu belirtiliyor. Badem, henüz olgunlaşmadan çağla olarak da satışa sunulabilirken, esas ekonomik değerinin kuru ürün olarak elde edildiği ifade ediliyor.

Yarenler Mahallesi'nde badem üretimi yapan emekli öğretmen Tahsin Zerek, yıllardır bahçe ve çiftçilikle uğraştığını belirterek kiraz üretiminde yaşanan sorunların kendilerini alternatif ürün arayışına yönelttiğini söyledi. İlk olarak 5 dekarlık alanda deneme üretimi yaptıklarını anlatan Zerek, sonuçların olumlu olması üzerine badem üretimini genişlettiklerini belirtti. Zerek, 7 yıllık bahçesindeki üretimden memnun kaldıklarını ifade ederek, "Bahçemiz yedinci yılında. Sonuç aldık ve sonuç yüz güldürücü. Tamamen bademe geçtik" dedi. Bahçesinde tozlayıcı çeşitlerin yanı sıra farklı badem çeşitlerinin bulunduğunu belirten Zerek, üretime Ferragnes ile başladıklarını, son olarak Laurenne çeşidini de dikerek bahçeyi genişlettiklerini ifade etti. Bademde ilaçlama çalışmalarının kiraza yakın olduğunu ancak hasat sürecinin daha kolay olduğunu belirten Zerek, özellikle ürünün depolanabilmesinin kendileri açısından büyük avantaj olduğunu vurguladı. Zerek, "50 dekar yeri 3 işçi ile toplayıp bitirirsiniz. Kurutup çuvalladınız mı istediğiniz zaman satabilirsiniz. Benim için en büyük avantajı bu" ifadelerini kullandı.

Bahçesinde bulunan badem çeşitlerinin geççi ve yüksek verimli çeşitler olduğunu belirten Zerek, yerli badem çeşitlerinin verim oranlarının daha düşük olduğunu ifade etti. Piyasada kendi bahçesinde bulunan çeşitlerin daha fazla talep gördüğünü belirten Zerek, bademin fiyat açısından da kiraza göre avantajlı olduğunu söyledi. Zerek ayrıca badem üretimine geçiş sürecinde kendilerine destek veren Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA
EkonomiAkşehirGüncelTarımKirazÇevreSon Dakika

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