Aksu'da 12 vatandaş tapularıyla buluştu - Son Dakika
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Aksu'da 12 vatandaş tapularıyla buluştu

Aksu\'da 12 vatandaş tapularıyla buluştu
11.06.2026 15:47  Güncelleme: 15:49
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Aksu Belediyesi, Pınarlı Mahallesi'nde 12 vatandaşın tapu sorununu çözerek hak sahiplerine teslim etti. Başkan Vekili Alptekin, mülkiyet haklarının güvence altına alındığını belirtti.

Aksu Belediyesi, mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarına devam ederek vatandaşları tapularıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Pınarlı Mahallesi'nde yaşayan 12 vatandaşın tapuları, Belediye Başkanlığı makamında hak sahiplerine teslim edildi.

Tapular, Aksu Belediye Başkan Vekili Mehmet Alptekin tarafından, belediye meclis üyeleri Harun Hor ve Mehmet Altay ile birlikte takdim edildi.

"Vatandaşların mülkiyet hakları güvence altında"

Tapu teslimi sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Mehmet Alptekin, "Belediye Başkanımız İsa Yıldırım'ın selamlarını sizlere iletiyorum." diyerek sözlerine başladı. Alptekin, Aksu Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını güvence altına almak ve uzun yıllardır süregelen sorunları çözüme kavuşturmak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Pınarlı Mahallemizde 12 hemşehrimizi daha tapularına kavuşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Tapusunu teslim alan mahalle sakinleri Aksu Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Uzun süredir beklediğimiz bir süreçti. Bugün tapumuzu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Aksu Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde mülkiyet sorunlarını çözmeye ve vatandaşları tapularına kavuşturmaya yönelik çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aksu'da 12 vatandaş tapularıyla buluştu - Son Dakika

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