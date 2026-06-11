Çorum'da dere yataklarında temizlik seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da dere yataklarında temizlik seferberliği

Çorum\'da dere yataklarında temizlik seferberliği
11.06.2026 17:11  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaca Belediyesi ekipleri, sağanak yağışlar sonrası rüsubat birikmesi ve kirlilik oluşan Alaca Deresi'nde temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla iş makineleri ve uzman personelle sürdürülüyor.

Alaca Belediyesi ekipleri tarafından Alaca Deresi'nde geniş çaplı temizlik çalışması başlatıldı.

Son dönemde Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, Alaca Deresi'nde rüsubat birikmesine ve ciddi bir kirliliğe yol açtı. Yağışların durmasının ardından çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Alaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, hem dere yatağının estetiğini korumak hem de halk sağlığını güvence altına almak için çalışmalarını aralıksız sürüyor. İş makineleri ve uzman personelle sahaya inen belediye ekipleri, dere yatağında su akışını engelleyen, tıkanmalara yol açabilecek ve ilerleyen süreçte kötü kokuya sebep olabilecek tüm atıkları titizlikle temizliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Yaşam, Çevre, Alaca, Çorum, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çorum'da dere yataklarında temizlik seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:25:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da dere yataklarında temizlik seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.