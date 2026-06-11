Çorum\'da dere yataklarında temizlik seferberliği

Alaca Belediyesi ekipleri tarafından Alaca Deresi'nde geniş çaplı temizlik çalışması başlatıldı.

Son dönemde Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, Alaca Deresi'nde rüsubat birikmesine ve ciddi bir kirliliğe yol açtı. Yağışların durmasının ardından çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Alaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, hem dere yatağının estetiğini korumak hem de halk sağlığını güvence altına almak için çalışmalarını aralıksız sürüyor. İş makineleri ve uzman personelle sahaya inen belediye ekipleri, dere yatağında su akışını engelleyen, tıkanmalara yol açabilecek ve ilerleyen süreçte kötü kokuya sebep olabilecek tüm atıkları titizlikle temizliyor. - ÇORUM