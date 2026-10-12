Alanya\'da denizde aynı anda üç hortum oluştu, turistler görüntüledi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum Halk Plajı açıklarında bugün öğle saatlerinde aynı dakikalarda peş peşe üç hortum oluştu. Denizde ve plajda bulunan turistler, hortumları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Alanya'nın İncekum Halk Plajı açıklarında bugün saat 14.00 sıralarında denizde üç hortum meydana geldi. Aynı anda ortaya çıkan hortumlar, plajda bulunan turistlerin dikkatini çekti. Bazı turistler cep telefonlarıyla o anları kaydederken, bazı tatilcilerin denizde yüzmeye devam ettiği görüldü.

Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen hortumlar, bölgede yağmurun başlamasının ardından gözden kayboldu. Yağışın başlamasıyla birlikte plajdaki turistler de eşyalarını toplayarak sahilden ayrıldı.