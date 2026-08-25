Alanya’da zirai alan yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 15: 00 sırlarında Alanya'nın Sülüklü Yaylası'ndaki zirai alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi orman ekipleri yaparken, söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ve belediyeye ait su tankeri ile arazözler de destek verdi.

Öte yandan ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 4 dönüm zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.