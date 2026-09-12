Alaplılı güreşçiler Kaymakam Köksal'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Alaplılı güreşçiler Kaymakam Köksal'ı ziyaret etti

Alaplılı güreşçiler Kaymakam Köksal\'ı ziyaret etti
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Alaplılı yağlı güreşçi Beytullah Uludağ ile başpehlivan Yunus Emre Yaman, Kaymakam Selçuk Köksal'ı makamında ziyaret etti. Kırkpınar'da üçüncü olup büyük orta boya yükselen Uludağ, Elmalı Güreşleri'nde de başarılı performans sergiledi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 8. etabı kapsamında Antalya'da düzenlenen 674. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde başarı elde eden Alaplılı güreşçiler, Kaymakam Selçuk Köksal'ı ziyaret etti.

Alaplılı yağlı güreşçi Beytullah Uludağ ile başpehlivan Yunus Emre Yaman, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı makamında ziyaret etti.

Temmuz ayında düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde küçük orta boyda üçüncü olarak büyük orta boya yükselen Beytullah Uludağ, Elmalı Güreşleri'nde de başarılı bir performans sergiledi.

Uludağ, yaklaşık iki aylık süreçte gösterdiği azim ve performansla bir kez daha boy atlayarak başpehlivanlığa yükselme yolunda önemli bir başarı elde etti.

Kaymakam Selçuk Köksal, başarılı güreşçileri tebrik ederek, bundan sonraki müsabakalarda başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Emre Yaman, Uludağ, Selçuk, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alaplılı güreşçiler Kaymakam Köksal'ı ziyaret etti - Son Dakika

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