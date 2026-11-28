Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devam eden doğal gaz altyapı çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 40 kilometre hat çekildiği, Soğuksu, Beşeylül ve Sarısu mahallelerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlçede yürütülen doğal gaz çalışmaları kapsamında mahalle muhtarları, altyapı firması sorumlusu Erhan Çiğdem ile bir araya gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, Beşeylül Mahallesi Muhtarı Hüseyin Bulat ve Sarısu Mahallesi Muhtarı Ferhat Tarım da sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Edinilen bilgilere göre; doğal gaz hattı daha önce İstasyon, Kurtuluş, Yenice, Sakarya ve Hacıbey mahallelerine ulaştırıldı. Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından, Beşeylül Mahallesi'ndeki eksik noktaların bitirileceği ve devamında Sarısu Mahallesi'nde çalışmalara başlanacağı kaydedildi.

Muhtarlar adına konuşan Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, ilçenin doğal gaza kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İlçemizin doğal gaza kavuşması bizleri mutlu etti. Doğal gaz çalışmasını yapan firma çalışanlarına, doğal gaz gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Soğuksu Mahallesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Buradan Beşeylül Mahallesi'nde eksik kalan yerler tamamlanacak, daha sonra çalışmalar Sarısu Mahallesi'nde devam edecek" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise ilçe genelindeki çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, bugüne kadar yaklaşık 40 kilometre doğal gaz hattı çalışması yapıldığını, Soğuksu, Beşeylül ve Sarısu mahallelerinde çalışmaların sürdüğünü ve doğal gaz kutusu yerleştirilen bölgelerde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İlçedeki doğal gaz altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar süreceği öğrenildi.