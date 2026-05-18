Almus Barajı'ndaki ada, yağışlarla birlikte sular altında kaldı

Tokat'ın Almus ilçesindeki Almus Barajı'nda 'Malkayası' olarak bilinen ada tamamen sular altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı'nda su seviyesi dikkat çekici şekilde yükseldi. Barajın doluluk oranının yüzde 98,5'e ulaşmasıyla birlikte yıllardır su yüzeyinde görülen ve bölge halkı tarafından simge olarak kabul edilen Malkayası ile üzerindeki bayrak direği gözden kayboldu. Baraj çevresinde oluşan manzara ise vatandaşların ilgisini çekti.

"Gelen suyumuz haddinden fazla"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldığını belirterek, "Şu anda burada karşıda gördüğümüz bizim Malkayası dediğimiz bir kayamız vardı. Üstünde de bayrak direğimiz vardı. Şu anda Malkayası kayboldu. Direğimiz de suya gömüldü. Normalde 1993 yılından bu yana 33 yıldır Almus'a bu şekilde bir su gelmiyordu. Lakin bu sene bir bolluk oldu. Allah'ım yağmurları biraz karımızı, yağmurumuzu fazla yağdırdı. Şu anda gelen suyumuz haddinden fazla" dedi.

"Baraja göl değil deniz diyoruz"

Barajın Almus için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Özer, vatandaşların bölgeyi göl yerine "deniz" olarak adlandırdığını söyledi. Özer, "Biz zaten buraya göl demiyoruz. Biz Almuslular deniz diyoruz. 'Nereye gidiyorsun? Denize gidiyorum' diyoruz. Burası deniz gibi zaten baktığınız zaman. Su haznesi de çok yüksek. Bir milyar 60 milyon metreküp su haznemiz var" ifadelerini kullandı.

"29 ülkeye ihracat yapılıyor"

Yükselen su seviyesinin balıkçılık faaliyetlerine de olumlu yansıdığını belirten Özer, "Balıkçılar şu anda çok mutlu. Çünkü su seviyesi yükseldi. Sudaki oksijen seviyesi arttı. Buradan dünyanın 29 ülkesine ihracat yapılıyor. Ondan dolayı balıkçılarımız da mutlu" diye konuştu. - TOKAT