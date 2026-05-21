Almus Barajı'nda Su Seviyesi Hızla Yükseliyor

21.05.2026 18:15
Tokat'ta Almus Barajı'ndaki su seviyesi, yağışlar nedeniyle yükselerek oyun parkını sular altında bıraktı.

Tokat'ın Almus ilçesinde 3 gün önce tamamen sular altında kalan Malkayası olarak bilinen adanın ardından, aynı bölgede bulunan çocuk oyun parkının da kısmen suya gömülmesi barajdaki hızlı su yükselişini gözler önüne serdi.

Tokat'ta son dönemde etkili olan yağışlar Almus Barajı'ndaki su seviyesini en üst noktaya taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle göl, nehir ve barajlarda ciddi çekilmeler yaşanırken, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kar yağışı ve aralıksız süren sağanaklar barajların dolmasına neden oldu. Yeşilırmak üzerinde taşkın riskine karşı yakından takip edilen Almus Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının ardından dolusavaktan su tahliyesi sürüyor. Bölgede etkisini sürdüren yağışlarla birlikte savaktan bırakılan su miktarı da her geçen gün artıyor.

İlk etapta su seviyesinin artmasıyla birlikte su yüzeyinde görülen ve bölge halkı tarafından simge olarak kabul edilen 'Malkayası' tamamen sular altında kalırken, üzerinde bulunan bayrak direği de gözden kaybolmuştu. Malkayası'nın suya gömülmesinden yalnızca 3 gün sonra ise aynı bölgede bulunan çocuk oyun parkının da büyük kısmı yükselen sular altında kaldı. 3 gün önce net şekilde görülebilen park alanının bugün büyük ölçüde suyla kaplandığı gözlendi. Baraj çevresinde etkisini sürdüren yağışlarla birlikte dolusavaktan su tahliyesinin devam ettiği öğrenilirken, su seviyesindeki hızlı değişim bölgedeki farkı gözler önüne serdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

