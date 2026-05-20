Almus Barajı\'nda Su Taşkını

Tokat'ta etkili olan yağışların ardından yüzde yüz doluluk oranına ulaşan Almus Barajı'nda dolusavaktan taşan suyun oluşturduğu yoğun akış dron ile görüntülendi.

Almus ilçesindeki Almus Barajı'nın yüzde yüz doluluk oranına ulaşmasının ardından dolusavak taştı. Taşan su dron ile görüntülendi. Kılıçkaya ve Çekerek barajlarında tahliye edilen fazla su Yeşilırmak'ın debisinin artmasına neden olmuştu. Almus barajında dolusavardan tahliye edilen suyla debinin dahada artarak sel ve taşkınlar yaşanmasından endişe ediliyor. - TOKAT