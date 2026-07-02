Amasya'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Amasya'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Amasya\'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı
02.07.2026 22:27
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Amasya'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Amasya'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı önlem amacıyla yeni kararlar alındığı belirtilerek, "İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte sıcaklık değerlerinin artmasına bağlı olarak ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, gerçekleşmesi muhtemel orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ekim 2026 tarihine kadar ilimizdeki ormanlık alanlara girişler valiliğimiz kararıyla yasaklanmıştır" denildi.

Alınan kararlara riayet etmeyen vatandaşların adli ve idari yaptırımla karşılaşabilecekleri uyarasında bulunulan açıklamada, "Orman ve tabiat parkları içerisindeki resmi piknik ve mesire alanları hariç olmak üzere ormanlık alanlara girilmesi, bahse konu alanlar içinden geçen yollarda ve orman kenarlarında mangal, semaver ve her türlü ateş yakılması, kamp ve piknik yapılması, resmi piknik ve mesire alanlarında yapılan tüm etkinliklerde yangına neden olabilecek havai fişek, meşale ve benzeri yanıcı madde kullanılması, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği sonucu biriken artıklar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır" denildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Amasya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Amasya'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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