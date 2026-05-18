Amasya'da Taşkın Önlemleri Alındı
Amasya'da Taşkın Önlemleri Alındı

18.05.2026 19:16
Tokat'taki Almus Barajı'nın doluluğu nedeniyle Amasya'da okullar tatil edildi ve önlemler alındı.

Tokat'taki Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının beklenmesi, komşu il Amasya'da da alarma neden oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili dolayısıyla yarın kapalı olacak okullar, Amasya merkez ve Taşova ilçesinde taşkın önlemleri kapsamında çarşamba günü de tatil edildi. Köprü kıyıları ve kritik noktalara ise yığınak yapılarak önlem alınmaya başlandı.

Tokat'taki Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının beklenmesi nedeniyle Amasya'da da taşkına karşı tedbirler alındı. Taşkın önlemleri kapsamında

Amasya merkez ve Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili dolayısıyla yarın kapalı olacak okullar, 20 Mayıs Çarşamba günü de tatil edildi.

Konuyla ilgili Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs Salı günü de (yarın) Tokat Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Zarar tespit çalışmaları da devam etmekte"

Amasya Valisi Önder Bakan ise, bölge genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Yeşilırmak Nehri ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmesiyle tarım arazileri ve seraların su altında kaldığını hatırlatarak, "Ayrıca kırsal altyapıda da çeşitli hasarlar oluşmuştur. Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla devletimizin tüm kurumları sahada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Zarar tespit çalışmaları da devam etmekte olup, oluşan mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli süreçler titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Komşu il Tokat'taki Almus Barajı'nın 19 Mayıs Salı günü itibarıyla tam doluluğa ulaşmasının beklendiğine işaret eden Vali Bakan, "Bu durum sonucu Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi seviyede artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle Amasya ve Taşova şehir merkezlerimizde vatandaşlarımızın Yeşilırmak ile dere yataklarından uzak durması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

3 metreye ulaşan nehir sularını kaygıyla takip eden vatandaşlardan Üzeyir Taşdemir, "Evleri ırmak kenarında olan arkadaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Umarım korkulan olmaz. Hep birlikte güneşli günlerin gelmesini bekliyoruz. Yağmurlar fazla oldu" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

