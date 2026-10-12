Anız yakımı Edirne'de sonbaharda arttı, kent merkezinde kirli hava tabakası oluştu - Son Dakika
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Anız yakımı Edirne'de sonbaharda arttı, kent merkezinde kirli hava tabakası oluştu

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Anız yakımı Edirne\'de sonbaharda arttı, kent merkezinde kirli hava tabakası oluştu
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Edirne'de hasat sonrası anız yakımı sonbaharla yeniden arttı; binlerce dönüm araziden yükselen duman kent merkezinde hava kirliliğine neden oldu. Çeltik tarlalarında ekim ayında süren yangınlar insan sağlığını, canlıların yaşam alanlarını ve toprağın verimliliğini tehdit ediyor.

Edirne'de hasat sonrası tarlalarda kalan anızların yakılması, sonbaharla birlikte yeniden arttı. Binlerce dönüm arazide yakılan anızlardan yükselen duman, kent merkezinde hava kirliliğine neden oldu.

Her yıl hasat döneminin ardından bölgede görülen anız yangınları, ekim ayında da devam ediyor. Özellikle çeltik ekili arazilerde yakılan anızlardan yükselen duman, Edirne kent merkezinin üzerinde kirli bir hava tabakası oluşturdu.

Birçok canlının yaşam alanı yok oluyor

Anız yakılması, yalnızca hava kirliliğine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda tarlalarda yaşayan çok sayıda canlının yaşamını da tehdit ediyor. Tarlalara yuva yapan kuşlar başta olmak üzere sürüngenler ve diğer küçük canlılar, alevler nedeniyle yaşam alanlarını kaybediyor.

Toprağın verimliliğini de olumsuz etkiliyor

Uzmanların sıklıkla dikkat çektiği anız yakma uygulaması, toprağın yapısına ve verimliliğine de zarar verebiliyor. Toprak yüzeyindeki organik maddelerin azalmasına ve yararlı canlıların zarar görmesine neden olabilen uygulama, aynı zamanda yoğun dumanla insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Edirne'de özellikle çeltik tarlalarında görülen anız yakımlarıyla birlikte kent merkezinde hissedilen duman, hava kirliliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Anızların yakılması yerine toprağa kazandırılması ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Kaynak: İHA
Hava KirliliğiEdirneGüncelÇeltikYaşamÇevreDoğaSon Dakika

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