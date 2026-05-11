Ankara'da Dolu Yağışı: Vatandaşlar Araçlarını Battaniye ile Korumaya Çalıştı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan doluda vatandaşlar, araçlarını korumak için üzerine battaniye örttü.

Çankaya ilçesine bağlı Beytepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan mahalle sakinleri, araçlarını korumak için battaniyelerini alarak otomobillerinin üzerini örttü. O anlar ise o cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA