Ankara'da Nisan'da Kar Yağışı

Ankara'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza boyadı.

Ankara'da Nisan ayının ortasında etkili olan soğuk kar yağışını da beraberinde getirdi. Sabaha doğru şiddetlenen yağış yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi. Yağış nedeniyle bahar ayında kış manzaraları ortaya çıkarken, soğuk havanın bir süre daha devam edeceği öğrenildi. - ANKARA