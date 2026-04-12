Hande Erçel\'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel'in de Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınmıştı.

ERÇEL'İN TEST SONUCU

Hande Erçel'in test sonucuna göre, idrarda morfin, kodein ve metaboliti, kodein glukuronidin yanı sıra ilaç etken maddesi olarak parasetamol tespit edildi.

BAŞSAVCILIKTAN ADLİ TIP KURUMUNA YAZI

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etken maddelerin, ilaç etken maddeleri olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5. İhtisas kuruluna müzekkere yazıldı. Kurulun yapacağı değerlendirme ve tespitlerin beklendiği öğrenildi.

HANDE ERÇEL'İN SAVCILIK İFADESİ

Hande Erçel savcılıkta verdiği ifadesinde, yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğini söyleyerek, "Onun haricinde gece hayatım yoktur. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim" demişti.

Erçel ifadesinin devamında, 13 yıldır ekranların önünde olduğunu ve etkileyebileceği bir kitlenin olduğunun farkında olduğu sebebiyle yaşantısına hep dikkat ettiğini belirterek, "Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.