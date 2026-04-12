İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi Prens William ve iş insanı Richard Branson gibi isimlerin tercih ettiği dünyaca ünlü giyim markası Gandys, finansal zorluklara dayanamayarak iflas başvurusunda bulundu.

Drapers’ın haberine göre, aniden kesilen finansman desteği sonrası zor durumda kalan marka, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirketin, elindeki ürünleri satabilmek için büyük bir kapanış indirimi başlattığı öğrenildi.

TRAJEDİDEN DOĞAN MARKA

Gandys’in hikayesi, ticari başarısından çok kurucularının yaşadığı büyük acıyla öne çıkıyordu. Marka, 2004 yılındaki tsunami felaketinde anne ve babalarını kaybeden Rob ve Paul Forkan kardeşler tarafından 2012 yılında kuruldu.

Kardeşler, yaşadıkları trajediyi toplumsal faydaya dönüştürerek Gandys Vakfı’nı hayata geçirdi. Vakıf aracılığıyla Gana, Kenya ve Bali gibi ülkelerde okullar inşa edilerek eğitime destek sağlandı.

KÜRESEL BAŞARIYA RAĞMEN AYAKTA KALAMADI

McLaren ve Liberty London gibi markalarla yaptığı iş birlikleriyle global ölçekte büyüyen Gandys, 2024 yılında Londra’nın Covent Garden bölgesinde yeni mağaza açarak büyüme sinyalleri vermişti.

Ancak küresel ekonomik koşulların yarattığı finansal baskı, markanın faaliyetlerini sürdürmesini engelledi.

SEKTÖRDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Gandys’in kapanışı, moda dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sektör temsilcileri ve markanın takipçileri, Gandys’in sadece bir giyim markası değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk temelli bir iyilik hareketi olduğunu vurguladı.