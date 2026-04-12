İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi Prens William ve iş insanı Richard Branson gibi isimlerin tercih ettiği dünyaca ünlü giyim markası Gandys, finansal zorluklara dayanamayarak iflas başvurusunda bulundu.
Drapers’ın haberine göre, aniden kesilen finansman desteği sonrası zor durumda kalan marka, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirketin, elindeki ürünleri satabilmek için büyük bir kapanış indirimi başlattığı öğrenildi.
Gandys’in hikayesi, ticari başarısından çok kurucularının yaşadığı büyük acıyla öne çıkıyordu. Marka, 2004 yılındaki tsunami felaketinde anne ve babalarını kaybeden Rob ve Paul Forkan kardeşler tarafından 2012 yılında kuruldu.
Kardeşler, yaşadıkları trajediyi toplumsal faydaya dönüştürerek Gandys Vakfı’nı hayata geçirdi. Vakıf aracılığıyla Gana, Kenya ve Bali gibi ülkelerde okullar inşa edilerek eğitime destek sağlandı.
McLaren ve Liberty London gibi markalarla yaptığı iş birlikleriyle global ölçekte büyüyen Gandys, 2024 yılında Londra’nın Covent Garden bölgesinde yeni mağaza açarak büyüme sinyalleri vermişti.
Ancak küresel ekonomik koşulların yarattığı finansal baskı, markanın faaliyetlerini sürdürmesini engelledi.
Gandys’in kapanışı, moda dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sektör temsilcileri ve markanın takipçileri, Gandys’in sadece bir giyim markası değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk temelli bir iyilik hareketi olduğunu vurguladı.
Son Dakika › İflas › İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)