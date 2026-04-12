ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

12.04.2026 15:55
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Putin, Orta Doğu’da çözüm için Rusya’nın arabuluculuğa hazır olduğunu vurguladı. Nükleer program ve Hürmüz Boğazı krizi sürerken, Putin’in devreye girmesi diplomatik dengeleri etkileyebilecek önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen ve 21 saat süren kritik görüşmelerin çökmesinin ardından Rusya sahaya indi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki krizin çözümü için arabuluculuk teklifinde bulundu.

Putin’in, Rusya’nın bölgede barışın sağlanması için aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu ilettiği belirtildi.

ZİRVE ÇÖKTÜ, DİPLOMASİ DARBE ALDI

İslamabad’daki müzakerelerde ABD ile İran arasında nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere kritik konularda uzlaşı sağlanamamıştı. Taraflar birbirini suçlarken, İran “ABD güven oluşturamadı” açıklaması yapmış, Washington ise Tahran’ın teklifleri reddettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler, bölgede ateşkes umutlarını ciddi şekilde zayıflattı.

RUSYA KRİTİK ROL PEŞİNDE

Putin’in arabuluculuk mesajı, Moskova’nın Orta Doğu’daki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Rusya, daha önce de İran ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak bölgedeki etkisini güçlendirmişti.

Uzmanlara göre Kremlin, hem diplomatik güç kazanmak hem de küresel enerji dengelerinde söz sahibi olmak için bu krizi fırsata çevirmeye çalışıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ RİSKİ

Görüşmelerin çökmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı yeniden krizin merkezine oturdu. İran’ın boğaz üzerindeki kontrolü küresel petrol akışını doğrudan etkilerken, bölgede yaşanacak yeni bir çatışmanın dünya ekonomisinde ciddi sarsıntılara yol açabileceği belirtiliyor.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

İsrail’den gelen sert açıklamalar, İran’ın askeri mesajları ve ABD’nin zor karar süreci, Orta Doğu’da yeni bir çatışma ihtimalini güçlendirdi. Bu süreçte Rusya’nın devreye girmesi, diplomatik dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir hamle olarak görülüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    hadi ya Allah. inşallah barış olur 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
