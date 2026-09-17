Ankara Etimesgut\'ta 40 ağaç kesimine tepki, çalışma 2 gün durduruldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ahi Mesut Bulvarı'nda devam eden yol çalışması kapsamında yaklaşık 40 ağacın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Etimesgut Belediyesi tarafından kesilecek olması, bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı.

ABB ve Etimesgut Belediyesi tarafından Ahi Mesut Bulvarı'nda sürdürülen yol çalışmaları kapsamında Kent Konseyi'nin karşısında ve Etimesgut Elvan Premium sitesinin sınırında yer alan yaklaşık 40 ağacın kesilmesi planlanıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, ulaşımın geliştirilmesine yönelik çalışmalara karşı olmadıklarını belirterek, yol yatırımları gerçekleştirilirken mevcut doğal dokunun da gözetilmesi gerektiğini dile getirdi. Ağaçların kesilmesi yerine mevcut yeşil dokunun korunabileceği farklı güzergah ve proje seçeneklerinin değerlendirilmesini isteyen vatandaşlar, ulaşım düzenlemelerinin çevreyle birlikte planlanması çağrısında bulundu. Bunun yanı sıra yaklaşık 40 ağacın kesilmesine yönelik gerekli izinlerin alınıp alınmadığı, çalışmanın hangi proje kapsamında gerçekleştirildiği ve ağaçların korunmasına imkan sağlayacak alternatif bir güzergahın değerlendirilip değerlendirilmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Gelen tepkiler kesim çalışmalarını bir süreliğine durdurdu

Ağaç kesimi için bölgeye gelen ABB ve Etimesgut Belediyesi ekipleri, vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Ekipler, bölge halkından gelen sert tepkiler nedeniyle ağaç kesim çalışmasını 2 günlüğüne durdurma kararı aldı.

"Duvarlar yıkıldığı için ortaya çıkan demir parçaları yüzünden çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz"

ABB ve Etimesgut Belediyesi ekiplerinin ağaç kesim çalışmaları yüzünden birçok moloz demirinin ortaya çıktığını ve bu durumdan dolayı tepki gösterdiklerini belirten Yılmaz Canpolat, "Bahçe duvarlarımızı yıktılar ve molozları öylece bırakıp gittiler. 10 yıldır büyük emeklerle büyüttüğümüz bu ağaçların akıbetinin ne olacağını bilmiyoruz ve yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. ABB yıkımı gerçekleştirdi. Müteahhit zamanında yolu işgal edecek şekilde inşaat yaptığı için şimdi yolu genişletmek amacıyla ağaçları kesmek istiyorlar. Ancak ne molozları kaldırıyorlar ne de ağaçların korunması için bir alternatif sunuyorlar. Bunca zamandır nerede olduklarını anlamıyoruz. Yaklaşık bir haftadır durum bu şekilde. Duvarlar yıkıldığı için ortaya çıkan demir parçaları yüzünden torunlarımızı ve çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz. Başlarında sürekli nöbet tutmak zorunda kalıyoruz. Bizi büyük bir mağduriyetin içinde bıraktılar. Sorunun ya yetkililer ya da inşaatı yapan müteahhit tarafından çözülmesini talep ediyoruz. 15-20 metrelik ağaçların sökülüp atılmasına gönlümüz razı değil" diye konuştu.

"Bu ağaçların her biri canlı ve hepsi birer milli servettir"

Kesilmesi planlanan ağaçların her birinin bir can olduğunu ve kesilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Fatih Avşar Özdemir ise, "Yaklaşık 15-20 gün önce buraya bir tebligat ulaştı. ABB, mülkiyet sınırını aştığımıza dair bilgilendirme yaparak site bahçe duvarlarının yıkılması ve ağaçların kesilmesini istedi. Hatta molozların kaldırılması için gelen belediye çalışanları, önce ağaçları kesmemiz gerektiğini, ancak ondan sonra molozları toplayacaklarını belirttiler. Burada yaşayan çocuklar var ve yıkım sonrası ortaya çıkan demirler ile hafriyat atıkları çocukların sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Daha dün taşların arasına sıkışan bir kediyi kendi imkanlarımızla kurtardık. Tüm duyarlı vatandaşlardan, bu ağaçların kesilmesini önlemek adına ellerinden geleni yapmalarını rica ediyoruz. Bu ağaçların her biri canlı ve hepsi birer milli servettir. Hiçbirinin kesilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.