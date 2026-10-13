Antakya'da bahçedeki yılan itfaiye ekiplerince zarar verilmeden doğaya bırakıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görülen yılan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evin bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Olay, Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde meydana geldi. Evin bahçesinde yılan görüldüğünün bildirilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yılan, zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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