Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi kapsamında 8 ilçede 24 atık toplama otomatıyla 5 bin 397 çiftçiye ulaşıldı. Proje sayesinde bugüne kadar 6 bin 347 kilogram zirai ilaç ambalaj atığı toplanarak geri kazanım sürecine dahil edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim sırasında ortaya çıkan zirai ilaç ambalaj atıklarının doğaya karışmasını önlemek, toprak ve su kaynaklarını korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Kumluca ilçesinde başlatılan Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi, zamanla diğer ilçelere de yaygınlaştırıldı. Proje, Kumluca, Finike, Demre, Kemer, Aksu, Korkuteli, Alanya ve Gazipaşa olmak üzere 8 ilçede 24 atık toplama otomatıyla hizmet veriyor. Bugüne kadar 5 bin 397 çiftçiye ulaşılırken, 6 bin 347 kilogram zirai ilaç ambalaj atığı diğer atıklardan ayrı toplanarak güvenli şekilde yönetildi ve geri kazanım sürecine dahil edildi.

Proje kapsamında çiftçiler, kullandıkları zirai ilaçların boş ambalajlarını akıllı toplama otomatlarına teslim ediyor. Teslim edilen atık miktarına göre çiftçilerin kartlarına puan yüklenirken, biriktirilen puanlar karşılığında tarımsal destek ürünleri ve ekipman ödülleri kazanılabiliyor. Proje, 2023 yılında Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülleri'nde Kentsel Yönetişim Ödülü'ne layık görüldü.

Öte yandan, proje, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında uluslararası boyut kazanıyor. Hibe desteğiyle başlatılan "Plastiksiz Topraklar İçin Çevre Dostu Çiftçi Kart" çalışması kapsamında Gazipaşa ilçesine iki yeni atık toplama otomatı kurulması planlanıyor. Çalışmayla tarımsal plastik atıkların azaltılması ve özellikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı kadın çiftçilere yönelik çevre ve atık yönetimi eğitimlerinin düzenlenmesi hedefleniyor.