Antalya Otogarı'nda balık operasyonu: 260 kilo ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya Otogarı'nda balık operasyonu: 260 kilo ele geçirildi

Antalya Otogarı\'nda balık operasyonu: 260 kilo ele geçirildi
13.06.2026 11:47  Güncelleme: 11:50
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin otobüs terminalinde yaptığı denetimde, av yasağı döneminde avlanan ve soğuk zincir kurallarına uyulmadan taşınan 260 kg balığa el konuldu. Otobüs firmasına da ceza kesildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptığı denetimler sonucunda avlanma dönemi dışında yakalanan ve soğuk zincirle taşınmayan 260 kg balığa el konuldu.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik görevlileri bir otobüs firmasının yolcu indirme reyonuna 17 strafor koli indirildiğini fark etti. Kolileri kontrol eden ekipler, kolilerde uygunsuz şartlarda balık taşındığını tespit etti. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında ise iki farklı şahsa ait av yasağı döneminde avlanan 11 çeşit balık olduğu tespit edildi. Soğuk zincirle taşınması gereken balıkların da taşıma kurallarına uymadığı gerekçesi ile el kondu.

Otobüs firmasına ceza uygulandı

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında ise kolilerden toplamda 260 kilo barbun, zargana, grida, lahos, iskorpit, dil balığı gibi çeşitli balıklar çıktı. Avlanma yasağı döneminde avlanan balıklar ile uygunsuz şartlarda taşınan balıklara el kondu. Ekipler, taşıma şartlarına uyulmamasından dolayı otobüs firmasına da cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, halk sağlığını tehlikeye atacak, taşımacılığa geçit verilmeyeceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya Otogarı'nda balık operasyonu: 260 kilo ele geçirildi - Son Dakika

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