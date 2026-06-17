Büyükşehir'den sahipsiz kedilere mobil kısırlaştırma hizmeti - Son Dakika
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Büyükşehir'den sahipsiz kedilere mobil kısırlaştırma hizmeti

Büyükşehir\'den sahipsiz kedilere mobil kısırlaştırma hizmeti
17.06.2026 12:35  Güncelleme: 12:40
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz kedilerin popülasyonunu kontrol altına almak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için mobil kısırlaştırma ünitesini hizmete açtı. Günlük 20-25 kedi kısırlaştırılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz kedilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve kent genelinde hayvan popülasyonunun sürdürülebilir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mobil kısırlaştırma ünitesini hizmete açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini önlemek ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ek olarak Mobil Kısırlaştırma Ünitesi de hizmete alındı. Sahipsiz sokak hayvanlarının popülasyonunu dengeli şekilde yönetmeyi amaçlayan uygulamanın ilk durağı Beach Park oldu. Çalışma kapsamında her gün çok sayıda sahipsiz kedi kısırlaştırılarak hem popülasyonun kontrol altına alınması hem de hayvanların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Günlük 25 kedi kısırlaştırılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkan Vekili Aslı Kılınç, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında hizmete açılan sahipsiz kedilere yönelik Mobil Kısırlaştırma Ünitesi hakkında bilgi verdi. Mobil ünite yaklaşık bir ay boyunca Beacp Park'ta hizmet verecek diyen Askı Kılıç, "Daha sonra ise Antalya genelindeki ilçelerimizde, hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalarda çalışmalarını sürdürecek. Mobil kısırlaştırma ünitemizde günlük ortalama 20 ile 25 kediye kısırlaştırma işlemi uygulanmasını planlıyoruz. Bu projedeki temel amacımız, sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırırken kent genelinde sürdürülebilir bir hayvan popülasyonu yönetimi sağlamak. Bu süreçte hayvan severlerimizi de iş birliği içerisinde hareket etmeye ve çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Sağlık, Yaşam, Çevre, kedi, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir'den sahipsiz kedilere mobil kısırlaştırma hizmeti - Son Dakika

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