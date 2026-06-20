Doğal yaşam parkı yeni yavrularla şenlendi - Son Dakika
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Doğal yaşam parkı yeni yavrularla şenlendi

Doğal yaşam parkı yeni yavrularla şenlendi
20.06.2026 14:31  Güncelleme: 14:39
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda turako, ara papağan, jako papağan, zebra, midilli ve alageyik gibi türlerden yeni yavrular dünyaya geldi. Yavrular ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda turako, ara papağan, jako papağan, zebra, midilli ve alageyik gibi çeşitli türlerden yeni yavrular dünyaya geldi. Sevimli yavrular ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

118 türde bin 500'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda doğum bereketi yaşanıyor. Yaz dönemi ile birlikte farklı türde yeni yavrular dünyaya gözünü açtı.

Yeni yavrular neşe getirdi

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yeni üyeleriyle şenlendi. Doğal Yaşam Parkı'ın özel türlerinden turako kuşları, ara papağan, jako papağan, zebra, midilli, ala ve benekli geyikler doğum yaparak, yavrularını dünyaya getirdi. Yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

"Bakımları yapılıyor sağlıklı büyüyorlar"

Yeni doğumlar olmasının hayvan refahının iyi olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, "Hayvan popülasyonunun artması bizleri sevindiriyor. Özel bir tür olan ve geçtiğimiz yıl yasak ticaret sırasında el konularak Doğal Yaşam Parkı'na emanet edilen Turako kuşundan iki yavru dünyaya geldi. Afrika kıtasına özgü nadir türlerden biri olan Turako kuşu ziyaretçilerimizin her zaman görebilecekleri bir tür değil. Misafirlerimizin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alan zebralar da yavruladı. Sağlıklı bir zebra üyemiz aramıza katıldı. Midilli ailesinde de doğum mutluluğu yaşandı yine ala geyik ve benekli geyikler de yeni yavrular dünyaya geldi. Bütün hayvanlarımızın sağlık durumları iyi durumda" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Doğal yaşam parkı yeni yavrularla şenlendi - Son Dakika

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