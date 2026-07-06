Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda tam donanımlı klinik hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı, doğada yaralı bulunan ya da annesinden ayrılan yavru hayvanlara klinik hizmeti sunarak bakım ve rehabilitasyon çalışması yürütüyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar daha sonra yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı, koruma altında bulunan türlerin yanı sıra doğadan gelen yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlara da umut oluyor. Avcılar tarafından vurulan, yaralanan ya da annesinden ayrılan kuş ve memeli türleri, Doğal Yaşam Parkı kliniğinde veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknikerleri tarafından tedavi edilerek bakıma alınıyor. Ebabil, alakarga ve kırlangıç yavrularının yanı sıra bir leyleğin de dahil olduğu bakım sürecinde, yavru hayvanlar özenle beslenerek gelişimleri takip ediliyor. Doğal davranışlarını sergileyebilecekleri uygun ortamlarda büyütülen hayvanlar, sağlıklarına kavuşmalarının ardından yeniden doğaya salınacak.

"Kendi evlatları gibi bakıyorlar"

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Dr. Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda korumamız altında olan türlerin yanı sıra doğadan çeşitli hayvanlar da geliyor. Kimisi avcılar tarafından vurulmuş, kimisi ise annesinden ayrılmış küçük kuşlar ya da memeliler olabiliyor. Tüm bu hayvanlara kliniğimizde gerekli hizmeti veriyoruz. Yavruları veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık teknikerlerimiz el birliğiyle besleyip büyütüyor. Onları tekrar doğaya döndürerek yuvadan uçmalarını sağlıyorlar. 15 gün boyunca ebabil, alakarga ve kırlangıç yavrumuzu besledik, gelişimlerini izledik. Bu süreçte bir leylek de kreşimize katıldı. Buradaki tüm personel hayvanlara kendi evlatları gibi bakıyor. Umarım en kısa sürede hepsi doğaya, geldikleri yere kavuşacak" dedi. - ANTALYA