Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tam donanımlı klinik hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tam donanımlı klinik hizmeti

Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda tam donanımlı klinik hizmeti
06.07.2026 14:48  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, doğada yaralı bulunan veya annesinden ayrılan yavru hayvanlara klinik hizmeti sunarak tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar yeniden doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı, doğada yaralı bulunan ya da annesinden ayrılan yavru hayvanlara klinik hizmeti sunarak bakım ve rehabilitasyon çalışması yürütüyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar daha sonra yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı, koruma altında bulunan türlerin yanı sıra doğadan gelen yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlara da umut oluyor. Avcılar tarafından vurulan, yaralanan ya da annesinden ayrılan kuş ve memeli türleri, Doğal Yaşam Parkı kliniğinde veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknikerleri tarafından tedavi edilerek bakıma alınıyor. Ebabil, alakarga ve kırlangıç yavrularının yanı sıra bir leyleğin de dahil olduğu bakım sürecinde, yavru hayvanlar özenle beslenerek gelişimleri takip ediliyor. Doğal davranışlarını sergileyebilecekleri uygun ortamlarda büyütülen hayvanlar, sağlıklarına kavuşmalarının ardından yeniden doğaya salınacak.

"Kendi evlatları gibi bakıyorlar"

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Dr. Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda korumamız altında olan türlerin yanı sıra doğadan çeşitli hayvanlar da geliyor. Kimisi avcılar tarafından vurulmuş, kimisi ise annesinden ayrılmış küçük kuşlar ya da memeliler olabiliyor. Tüm bu hayvanlara kliniğimizde gerekli hizmeti veriyoruz. Yavruları veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık teknikerlerimiz el birliğiyle besleyip büyütüyor. Onları tekrar doğaya döndürerek yuvadan uçmalarını sağlıyorlar. 15 gün boyunca ebabil, alakarga ve kırlangıç yavrumuzu besledik, gelişimlerini izledik. Bu süreçte bir leylek de kreşimize katıldı. Buradaki tüm personel hayvanlara kendi evlatları gibi bakıyor. Umarım en kısa sürede hepsi doğaya, geldikleri yere kavuşacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Antalya, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tam donanımlı klinik hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer: Yiğit Çolak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 15:24:57. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tam donanımlı klinik hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.