Araban Köklüce'de bakımsız mezarlığı mahalleli imeceyle temizledi - Son Dakika
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Araban Köklüce'de bakımsız mezarlığı mahalleli imeceyle temizledi

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Araban Köklüce\'de bakımsız mezarlığı mahalleli imeceyle temizledi
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Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) Mahallesi'nde gönüllü sakinler, belediyenin ihmal ettiği mezarlıkta imece usulü temizlik ve bakım yaptı. Çalışmada ağaçlar budandı, yabani otlar biçildi, arızalı çeşmeler onarıldı ve yıkılan çevre duvarı yeniden yapılarak sıvandı.

Araban Belediyesi tarafından temizliği ve bakımı ihmal edilen mahalle mezarlığını mahalleli kendi imkanlarıyla temizliyor.

Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) Mahallesi'nde bir araya gelen gönüllü mahalle sakinleri, belediyenin ihmal ettiği mezarlıkta kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında mezarlıktaki ağaçlar budanırken çevre temizliği yapıldı ve yabani otlar biçildi. Ayrıca arızalı ve su akışı sağlanamayan çeşmelerin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Zaman içerisinde hasar görerek yıkılan mezarlığın çevre duvarı ise yeniden yapılarak sıvandı.

"Yarın bir gün biz de bu mezarlığa geleceğiz"

Çalışmaya öncülük eden Köklüce Mahallesi Muhtarı Adem Delioğlu, uzun süredir bakım ve onarım yapılmayan mezarlıkta mahalle sakinleriyle birlikte eksiklikleri tespit ettiklerini belirterek, imece usulüyle bu eksiklikleri giderdiklerini söyledi.

Delioğlu, "Uzun zaman boyunca bakım ve onarım yapılmayan mahallemizin mezarlığında, mahalle sakinlerimizle birlikte yaptığımız incelemeler sonucunda tespit ettiğimiz eksiklikleri imece usulüyle giderdik. Ecdada saygı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mezarlığımızın bakımını yaparak eksikleri tamamladık. Yarın bir gün biz de bu mezarlığa geleceğiz. Mahalle sakinlerimizle birlikte gönüllü olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, çevredeki mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Mahalle Muhtarı Adem Delioğlu olarak etkinliğe destek veren tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Kaynak: İHA
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