Ardahan\'da Gökkuşağı Güzelliği

Ardahan'da etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde beliren renk cümbüşü, görenleri hayran bıraktı. Yağmur bulutlarının dağılmasıyla birlikte oluşan gökkuşağı, doğaya eşsiz bir güzellik kattı.

Kısa süreliğine görülebilen gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekerken birçok kişi bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Yağış sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan doğa olayı, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Özellikle yeşilin her tonuna bürünen doğayla bütünleşen gökkuşağı, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Serhat Soylu, bu güzel manzaranın ardından bol bol fotoğraf çekerek anı kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yer yer sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yağışın ardından oluşan gökkuşağı ise günün en güzel karelerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. - ARDAHAN