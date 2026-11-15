Ardahan'da iki kurt Çamlıçatak Ormanı yakınında cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Ardahan'da iki kurt Çamlıçatak Ormanı yakınında cep telefonuyla görüntülendi

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Ardahan\'da iki kurt Çamlıçatak Ormanı yakınında cep telefonuyla görüntülendi
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Ardahan\'da iki kurt Çamlıçatak Ormanı yakınında cep telefonuyla görüntülendi
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Ardahan'da Çamlıçatak Ormanı yakınlarında dolaşan iki kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kurtların çevreyi kontrol ederek birlikte ilerlediği anlar kaydedilirken, görüntüler bölgedeki yaban hayatına ilgiyi bir kez daha artırdı.

Ardahan'da yaban hayatının dikkat çeken misafirleri bu kez Çamlıçatak Ormanı yakınlarında ortaya çıktı. Ormanlık alanın çevresinde dolaşan iki kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ardahan'da Çamlıçatak Ormanı yakınlarında dolaşan iki kurt, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Ormanlık alanın yakınlarında bir süre dolaşan kurtlar, zaman zaman çevreyi kontrol ederek ilerledi.

İki kurdun birlikte hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler bölgedeki yaban hayatına olan ilgiyi bir kez daha artırdı.

Kaynak: İHA
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