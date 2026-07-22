Ardahan\'da sıcak asfalt seferberliği

Ardahan'da ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla sıcak asfalt seferberliği başlatıldı. Belediye ekipleri, program kapsamında ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmalarına hız verdi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan güzergahlarda başlayan asfalt serimiyle birlikte bozulan yol yüzeyleri yenilenirken, ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor. Ekipler, çalışmaların planlanan program doğrultusunda kent genelinde etap etap sürdürüleceğini belirtti.

Yetkililer, çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarının önemine dikkat çekerek, sıcak asfalt uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte yolların daha güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade etti.

Sıcak asfalt seferberliğinin tamamlanmasıyla birlikte kent genelindeki ulaşım altyapısının güçlenmesi ve vatandaşların daha rahat bir ulaşım hizmetinden faydalanması hedefleniyor. - ARDAHAN