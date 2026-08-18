Ardahan'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Ardahan\'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da sağanak yağışın ardından yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Ardahan'da etkili olan sağanak yağışın ardından yoğunlaşan sis, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkiinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini yoğun sise bıraktı. Yağışla birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Olumsuz hava şartlarından en fazla etkilenen güzergahlardan biri Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkiisi oldu. Bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin ciddi ölçüde azalması nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sis nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerden özellikle aşırı hız yapmamaları, takip mesafesini korumaları ve görüş şartlarına uygun şekilde seyretmeleri istendi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ardahan, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ardahan'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı
Netanyahu sınırı aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor “Kara Dul” için yolun sonu Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

01:02
Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün’ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
00:10
Galatasaray Batrakov’u İstanbul’a getiriyor
Galatasaray Batrakov'u İstanbul'a getiriyor
00:07
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
23:24
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
23:16
Kolombiya’da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü Görüntüler dikkat çekti
Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 01:43:40. #7.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.