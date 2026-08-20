Ardahan Milli Egemenlik Parkı yenileniyor

Ardahan'ın kent merkezinde bulunan Milli Egemenlik Parkı, kapsamlı bir yenileme projesiyle yeniden düzenleniyor. Ardahan Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında parkın peyzajı, sosyal kullanım alanları ve kapalı otoparkı ele alınıyor.

Ardahan Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında parkın yalnızca peyzajının değil, vatandaşların kullanımına yönelik sosyal ve sportif alanların da yenilenmesi hedefleniyor. Çalışmaların, parkın mevcut yeşil dokusuna zarar verilmeden yürütüleceği belirtiliyor.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki yenilemenin dikkat çeken bölümlerinden biri de kapalı otopark. İhale dokümanında otoparkın yalıtım işlerinin açıkça yapım işi kapsamına alındığı görülüyor. Böylece park üzerindeki kullanım alanlarının yanı sıra otoparkın fiziksel altyapısının da iyileştirilmesi hedefleniyor.