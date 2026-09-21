Artova Barajı yağışlarla tam doldu, çevre ilçelerden gelenler piknik yaptı

Tokat'ın Artova ilçesinde etkili olan yağışlarla yeniden tam doluluğa ulaşan Artova Barajı vatandaşların uğrak noktası oldu.

1986 yılında hizmete açılan ve yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Artova Barajı, 3 bin 520 hektarlık tarım arazisinin sulanmasında önemli rol oynuyor. Tarımsal sulamanın yanı sıra taşkınların önlenmesi, bölge ikliminin dengelenmesi ve su ihtiyacının karşılanması açısından hayati öneme sahip baraj, 2017 yılından bu yana kapasitesinin altında kalıyordu. Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden tam doluluğa ulaştığı belirtilen barajdaki su seviyesi, özellikle üreticilerin yüzünü güldürdü. Baraj gölünde oluşan manzara ise çevre ilçelerden gelen vatandaşların ilgisini çekti. Sıcak havadan uzaklaşmak isteyen aileler, baraj kıyısındaki ağaçlık alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar göl manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, olta balıkçıları da kıyıda balık tutarak vakit geçirdi. Doğayla iç içe manzarasıyla dikkati çeken Artova Barajı, tarımsal üretime sağladığı katkının yanı sıra vatandaşların dinlenebildiği alanlardan biri haline geldi.