Artvin'de Ardanuç-Ardahan yolu kar ve tipi nedeniyle bahara kadar kapalı kalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'de Ardanuç-Ardahan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bilbilan Yaylası güzergahında yola toprak set çekilirken, yolun bahar aylarına kadar kapalı kalacağı bildirildi ve sürücülerden alternatif güzergah kullanmaları istendi.
Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan'ı birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Ardanuç-Ardahan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bilbilan Yaylası güzergahındaki Geçitli köyü mevkisinde ekipler, yola toprak set çekerek araç geçişini engelledi. Yolun kapalı olduğu, güzergahayerleştirilen uyarı levhalarıyla sürücülere duyuruldu. Yolun bahar aylarına kadar kapalı kalacağı bildirilirken, yetkililer sürücülerden alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
Kaynak: İHA
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