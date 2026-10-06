Artvin'de arı turizmi potansiyeli için Şavşat Maden köyünde inceleme yapıldı - Son Dakika
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Artvin'de arı turizmi potansiyeli için Şavşat Maden köyünde inceleme yapıldı

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Artvin\'de arı turizmi potansiyeli için Şavşat Maden köyünde inceleme yapıldı
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Artvin Valiliği'nin yürüttüğü, DOKA destekli apiturizm projesi kapsamında Şavşat'ın Maden köyünde saha incelemeleri yapıldı. Proje koordinatörleri ve Artvin Arıcılar Birliği temsilcilerinin katıldığı ziyarette, köyün apiturizm potansiyeli ve yeni rotalara yönelik çalışmalar ele alındı.

Artvin'de Apiturizm (arı ve bal turizmi) potansiyelinin belirlenmesi ve yeni rotaların geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, doğası ve doğal yaşamıyla ünlü Şavşat'ın Maden köyünde incelemeler yapıldı.

Artvin'de arıcılık ve turizmi buluşturmayı hedefleyen ApiTURroute Projesi kapsamında saha çalışmaları yürütüldü. Heyet, doğası ve doğal yaşamıyla ünlü Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde incelemelerde bulundu.

Artvin Valiliği tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Artvin'de Apiturizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması ve Yeni Apiturizm Rotalarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, köyün apiturizm açısından taşıdığı potansiyel ele alındı.

Proje koordinatörleri Prof. Dr. Aslı Özkırım ve Mustafa Ertekin, Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve beraberindeki heyet, gerçekleştirilen saha çalışmaları ve yeni apiturizm rotalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Artvin'de arı turizmi potansiyeli için Şavşat Maden köyünde inceleme yapıldı - Son Dakika
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